Более 150 тыс. человек посетили фестиваль "Русское поле" в Москве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Более 150 тыс. зрителей посетили VIII Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле", который прошел в Москве. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"В музее-заповеднике "Коломенское" прошел фестиваль славянского искусства "Русское поле". Его посетили свыше 150 тыс. зрителей, а также более двух тысяч участников из 59 регионов России и Белоруссии. В этом году праздник прошел в восьмой раз", - говорится в сообщении.

В 2019 году зафиксировано самое большое количество участников - 2014 человек. Они приехали как из областей, расположенных близко к Москве, так и из отдаленных регионов, в том числе из Курганской, Свердловской и Новосибирской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Алтайского и Приморского краев, Республики Саха (Якутия).

Конкурсная программа фестиваля

На "Русском поле" организовали и традиционную конкурсную программу. Ее участники боролись за главный приз - "Перо Жар-птицы". В категории "Лучший регион" победу одержала Саратовская область, на втором месте - Волгоградская область, а замкнула тройку лидеров Новгородская область.

Лучшим хореографическим коллективом стал ансамбль народного танца "Русская душа"'(Вологодская область). В номинации "Лучший народный мастер" сильнейшими стали Алексей Безобразов, Галина Безобразова и Евгения Безобразова (Вологодская область).

Фестивальные рекорды

На фестивале двенадцать профессиональных стрит-арт художников MurAll Art создали граффити "Народы и этносы России". Площадь стены - 120 кв. м. Масштабное полотно посвятили всем федеральным округам страны.

Впервые в истории фестиваля выступление Большого русского хора прошло в сопровождении сводного военного духового оркестра в составе 265 человек. Аккомпанировали музыканты из Москвы, Московской области, Новосибирска, Казани, Ростова-на-Дону и Сыктывкара.

Еще одним рекордом стал шадринский пряник размером полтора на полтора метра, который изготовили и расписали во время фестиваля на "Поляне сказок".