Собянин ознакомился с ходом благоустройства детского Черкизовского парка

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник ознакомился с ходом работ по благоустройству детского Черкизовского парка и набережной Шитова на востоке столицы.

"Наверное, у многих москвичей в прошлом году было предположение, что закончится выборная кампания и закончатся и благоустроительные работы в Москве, тем более что, действительно, сделано было немало. Но на самом деле происходит все наоборот. Мы в этом году реализуем самую большую программу благоустройства за всю историю Москвы", - сказал Собянин.

В частности, по его словам, в текущем году в столице приводятся в порядок 800 улиц, в первую очередь в спальных районах, 140 парков и скверов, тысячи дворов, а также объекты, связанные с транспортом, метро, Московскими центральными диаметрами.

"Разворот работ огромен, просто огромен даже для московских масштабов. Каждый из таких объектов должен, конечно, согласовываться с жителями, нести ту инфраструктуру и тот образ, который нужен, в первую очередь, для жителей района", - рассказал столичный градоначальник.

Он отметил, что детский Черкизовский парк является историческим парком, им пользуются около 250 тыс. жителей прилегающих районов. "Конечно, он должен быть сделан качественно, во-первых; во-вторых, так, как мы стараемся делать почти везде, насыщен спортивными объектами, и просто для занятия физкультурой, и специализированными объектами как поле для занятия регби и так далее", - сказал мэр.

Он добавил, что Москва становится все более спортивным городом, "и очень важно, чтобы у жителей рядом с их домом была возможность для занятий спортом".

Как изменится парк после благоустройства

Благоустройство детского Черкизовского парка началось в марте 2019 года. Концепция благоустройства была разработана с учетом пожеланий жителей и учитывает исторические и природные особенности территории. В частности, проект предусматривает полную реконструкцию двух из трех детских площадок парка. Одна из них представляет тематическую площадку "Путешествия" с игровым комплексом в виде фрегата. На третьей площадке заменили покрытие.

На территории парка также создан кластер экстремальных видов спорта со скейт-парком и памп-треком. Рядом с ними обустроили зону отдыха для спортсменов, установили велопарковки, павильон проката и раздевалки. Кроме того, проведена реконструкция регбийного поля, в парке откроют и универсальную спортивную площадку для игры в волейбол, баскетбол, стритбол и мини-футбол, а также большую зону воркаут с отдельными тренажерами для детей. Помимо этого, оборудована площадка для выгула собак. Работы по благоустройству парка выполнены на 95%, открыть его для посетителей планируется уже в этом месяце.

Набережную Шитова, расположенную вдоль западного берега Черкизовского пруда, планируется частично перекрыть для проезда автотранспорта, там планируется обустроить пешеходную зону с лавочками для отдыха, стендами для проведения выставок и местами для игры в шахматы.

Также предполагается провести реконструкцию существующего причала и террасы с организацией проката лодок. Для прогулок у кромки воды обустроят деревянные набережные на сваях длиной более 600 м. Для любителей бега будет организована замкнутая беговая дорожка, которую планируется соединить с беговой дорожкой детского Черкизовского парка. Вокруг пруда высадят более 250 деревьев и порядка 400 кустарников, а также обустроят газоны и цветники.