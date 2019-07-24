Специалисты Мосприроды посчитали птенцов водоплавающих птиц в столице

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Больше всего утят с начала года в московских парках появилось у семейств кряквы. Такой вывод сделали специалисты Мосприроды по итогам первого подсчета выводков водоплавающих птиц в столице, сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

"Специалисты Мосприроды впервые подсчитали, сколько птенцов вывели водоплавающие птицы на особо охраняемых природных территориях столицы в этом году. Самое большое прибавление отмечено у кряквы, которую часто можно встретить в московских водоемах, - 1018 утят в 198 выводках", - говорится в сообщении.

Экологи подсчитали также число выводков у водоплавающих птиц, занесенных в Красную книгу Москвы. Так, у чомги было 10 птенцов в шести выводках, у камышниц - восемь в четырех, у огрей и хохлатой чернети - 34 и 12 птенцов в пяти и трех выводках соответственно, а у лысух - 27 в шести.

В Мосприроде отметили, что число выводков и численность птенцов в них позволяет понять, насколько успешно размножаются водоплавающие птицы в городских условиях. "Чем больше подходящих мест для гнездования, тем больше выводков. Чем больше птенцов в каждом выводке, тем благоприятнее в этом году условия для водоплавающих", - пояснили в учреждении.