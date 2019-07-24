В столичных центрах госуслуг открылись выставки проекта "Город великих людей"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Культурно-просветительский проект "Город великих людей" запущен в 20 московских офисах "Мои документы". Посетители смогут увидеть документы, письма, телеграммы и фотографии времен Великой Отечественной войны, переданные москвичами в Главное архивное управление столицы, сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"В офисах "Мои документы" запустили выставочный культурно-просветительский проект "Город великих людей". В 20 центрах госуслуг посетители смогут увидеть документы, письма, телеграммы и фотографии времен Великой Отечественной войны, переданные горожанами в Главное архивное управление столицы в рамках акции "Москва - с заботой об истории", - говорится в сообщении.

Кроме того, на выставках представлены интерактивные экспонаты, посвященные выдающимся москвичам и их вкладу в развитие науки, техники, спорта, культуры: балерине Майе Плисецкой, вратарю Льву Яшину, физиологу Сергею Брюхоненко, инженеру-конструктору Сергею Королеву, писателю Федору Достоевскому и художнику Василию Кандинскому. Отмечается, что для некоторых инсталляций задействованы мультитач экраны. Для посетителей подготовлены интерактивные игры.

С момента старта акции - в апреле 2019 года - москвичи передали в Главархив более 4 тыс. фотографий, дневников и мемуаров, фотоальбомов, наград и писем. Передать документы на хранение в архив можно во всех районных центрах госуслуг "Мои документы" с 08:00 до 20:00 мск, во флагманских офисах ЦАО и ЮЗАО, а также во Дворце госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00 мск.

Организаторами проекта "Город великих людей" выступили столичный Департамент труда и социальной защиты населения, Главархив и центры госуслуг "Мои документы".