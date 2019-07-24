На платформе новой станции московского метро "Авиамоторная" началась отделка

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Строители АО "Мосметрострой" приступили к отделке платформы станции метро "Авиамоторная" Большой кольцевой линии. Общая площадь облицовки гранитными плитами составит 2 тыс. кв. м, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"По замыслу проектировщиков архитектурный облик станции основан на авиационной тематике. Применение световых линий, индивидуальных светильников, алюминиевых сотовых панелей на контрасте с белым мрамором стен, светло-серым и черным гранитом на платформе символизируют стремительные воздушные потоки пролетевшего реактивного самолета. Завершить все отделочные работы планируем до конца года", - привела пресс-служба слова гендиректора компании Сергея Жукова.

Отмечается, что основные конструкции станции готовы на 77%. Продолжаются гидроизоляционные работы и монтаж эскалаторов в южном вестибюле. В перегонных тоннелях к станции "Лефортово" смонтирован ходовой рельс.

"Авиамоторная" - станция мелкого заложения (22 метра). У нее будет два подземных вестибюля и пересадочный узел на "Авиамоторную" Калининской линии. Южный вход расположен вблизи конечной трамвайной остановки "Проезд Энтузиастов", а северный соединится со станцией пешеходным коридором под путями Казанского направления МЖД с выходом к Авиамоторной улице.