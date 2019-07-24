В Москве в четверг ожидаются дождь, облачная погода и до 25 градусов тепла

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Облачная погода, дождь, местами гроза и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 23-25 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 16 градусов. В связи с дождем и грозой в Московском регионе 25 июля объявлен желтый уровень опасности.

Ветер восточный, 5-10 м/с, при грозе с порывами до 15 м/ с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 21-26 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.