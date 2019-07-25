Лучшим педиатром Москвы стала врач из детской поликлиники №15

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Победителем конкурса на звание лучшего врача Москвы среди педиатров стала Валентина Комиссарова из детской поликлиники №15. Оценки специалистам выставляли москвичи на портале "Активный гражданин", сообщили в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"В голосовании за лучшего педиатра приняли участие 191 602 человека. Лучшим врачом в этой категории стала Валентина Комиссарова из детской поликлиники № 15", - говорится в сообщении.

По данным интернет-портала, лучшими участковыми терапевтами стали сразу два специалиста из одного учреждения. Наивысший балл набрали Киаметдин Садтаров и Татьяна Суханова из городской поликлиники №214. Также москвичи выбирали лучшую детскую медсестру. Ей стала Каролина Гридина из детской поликлиники №130.

Оценки выставлялись по десятибалльной шкале. Для каждого врача подсчитали средний балл, сделали рейтинги. Топ-10 медиков был сформирован из претендентов, которые получили наивысший средний балл и за которых проголосовали не менее 70 человек. Конкурс прошел в четвертый раз.

"Уже несколько лет подряд совместно с проектом "Активный гражданин" мы проводим голосование за лучшего медработника. Голосование, в ходе которого москвичи выбирают своего самого любимого врача, стало действительно народным. Более 920 тыс. оценок во всех номинациях голосования поставили москвичи врачам столичных поликлиник", - процитировали в сообщении руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.