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Облачная погода и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу

В ночь на субботу температура может опуститься до плюс 17 градусов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 26-28 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 17 градусов. Осадков в Московском регионе не ожидается.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 23-28 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 14 градусов.

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