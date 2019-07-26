В четырех округах Москвы из-за ремонта путей временно изменятся маршруты трамваев

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Маршруты трамваев в Южном, Восточном, Юго-Западном и Юго-Восточном административных округах Москвы временно изменятся из-за капитального ремонта путей на улицах Вавилова и Угрешской, а также на проспекте Буденного. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

По улице Вавилова с 27 июля трамваи не будут ходить между Черемушкинским рынком и Серпуховским Валом, временно не будет работать трамвай №14. Вместо него от станции метро "Университет" через Ломоносовский проспект, улицу Вавилова, метро "Ленинский проспект", улицу Орджоникидзе и Серпуховский Вал до Даниловского рынка будет запущен автобус №039. Между Черемушкинским рынком и Серпуховским Валом через район Черемушки, Большую Черемушкинскую улицу и Загородное шоссе будет ходить трамвай №39.

Также трамваи не будут курсировать между станциями Московского центрального кольца (МЦК) "Дубровка" и "Угрешская", временно снимаются с маршрута трамваи №40. Вместо них по маршруту от станции МЦК "Угрешская" через Угрешскую улицу, станцию метро "Дубровка", улицу Симоновский Вал до станции метро "Пролетарская" будет запущен автобус №043. Трамвай №43 вместо станции МЦК "Угрешская" будет доезжать до 2-й улицы Машиностроения.

По проспекту Буденного - между Кирпичной улицей и шоссе Энтузиастов трамваи также не будут ходить. Однако, можно будет воспользоваться автобусом №036, который будет ходить от станции метро "Семеновская" через проспект Буденного, станцию метро "Шоссе Энтузиастов", 3-ю Владимирскую улицу, Зеленый проспект, станцию метро "Новогиреево", Свободный проспект до платформы Новогиреево. Кроме того, маршрут трамвая №12 будет пролегать между станциями метро "Семеновская" и "Авиамоторная" через Госпитальный Вал, Солдатскую и Авиамоторную улицы, а трамвая №36 - от Метрогородка до станции метро "Семеновская".