Наземно-подземный паркинг на 3 тыс. машиномест введен в эксплуатацию в "Москва-Сити"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию наземно-подземного паркинга на 3 тыс. машино-мест в Московском международном деловом центре "Москва-Сити". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Паркинг возведен по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, д. 19 (ЦАО, Пресненский) за счет инвестора. В ходе пятого этапа введены в эксплуатацию офисы на 12-14 этажах, выполнена отделка мест общего пользования и лифтовых холлов, проведена установка и пусконаладка технологического оборудования, а также благоустройство территории. На наземных и подземных этажах размещаются парковочные места более чем на 3,1 тыс. машиномест", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что здание наземно-подземного паркинга общей площадью 157,4 тыс. кв. м включает в себя пять подземных этажей и четырнадцать наземных. На этажах с 12 по 14 размещаются офисы.