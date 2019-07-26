Акция по раздельному сбору мусора пройдет в музее "Московский транспорт" 27 июля

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Экологическая акция по раздельному сбору мусора "Разделяй и здравствуй" пройдет в столичном музее "Московский транспорт" 27 июля. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"В субботу, 27 июля, в музее "Московский транспорт" пройдет акция по раздельному сбору мусора "Разделяй и здравствуй". На территории музея москвичи смогут сдать на переработку бумагу, картон, а также предметы из металла, пластмассы и стекла", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что все желающие также смогут принести взрослые и детские вещи, игрушки и канцтовары, которые передадут в благотворительный фонд.

"Участники акции смогут посетить музей бесплатно - для них будет работать основная экспозиция. Сегодня коллекцию музея составляют более 300 экспонатов: старинные автомобили, городской пассажирский транспорт и спецтехника", - говорится в сообщении.

Музей "Московский транспорт" находится по адресу: улица Рогожский Вал, дом 9/2. Он открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 21:00 мск.