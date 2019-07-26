Собянин поздравил сотрудников магазинов Москвы с Днем работника торговли

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу принял участие в открытии нового магазина мелкооптовой торговли Metro Cash & Carry в столичном районе Солнцево. Он поздравил сотрудников с предстоящим Днем работника торговли и рассказал о развитии этой отрасли в Москве.

"Поздравляю всех сотрудников московских магазинов с профессиональным праздником Днем работника торговли. В Москве это самый большой отряд всех работающих, и с каждым годом эта отрасль становится все более комфортной, удобной, и ближе к москвичам. Желаю вам новых успехов в работе на благо москвичей. А сотрудникам открывшегося сегодня торгового центра Metro желаю успешного старта на сложном, но перспективном московском рынке", - сказал градоначальник.

По его словам, торговля является одним из локомотивов развития Москвы. В городе сконцентрировано 15% всего торгового оборота страны. "В торговых предприятиях работают более 1,6 млн человек. Благодаря неиссякаемой предпринимательской энергии и трудолюбию работников торговли москвичи могут приобретать товары на любой вкус и кошелек", - добавил он.

По данным пресс-службы столичной мэрии, в 2018 году розничный товарооборот в столице достиг рекордных 4,8 трлн рублей, что в два раза превышает уровень десятилетней давности. В 2018 году организации оптовой и розничной торговли уплатили в городской бюджет 435 млрд рублей налогов (в 2017 году - 365 млрд рублей). За последние пять лет количество магазинов, реализующих одежду, увеличилось на 31%, обувных магазинов - на 27%. В настоящее время в Москве работают более 1,8 тыс. обувных магазинов и более 7,4 тыс. магазинов одежды.

Магазины у дома или магазины "шаговой доступности" все чаще становятся точками притяжения, где покупатели могут купить продукты, посетить аптеку, воспользоваться услугами службы быта. Торговые предприятия являются активными участниками городских фестивалей "Московские сезоны", которые в 2018 году посетили 65,8 млн гостей - москвичей и туристов.