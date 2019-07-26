Клиенты "МОЭК" смогут отправлять заявки на проверку счетчиков через личный кабинет

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. ПАО "МОЭК" внедрило новый функционал для клиентов в едином личном кабинете (ЕЛК). С его помощью стало возможным дистанционно направлять заявки на ввод в эксплуатацию и вызов представителя для периодической проверки узлов учета, сообщила в пятницу пресс-служба энергетической компании.

"ПАО "МОЭК" в рамках реализации проекта "Цифровой МОЭК" внедрил новый функционал в едином личном кабинете (ЕЛК), позволяющий потребителю оперативно решать вопросы эксплуатации коммерческих узлов учета тепловой энергии и горячей воды. Клиенты компании, зарегистрированные в ЕЛК, теперь могут дистанционно направлять заявки на ввод в эксплуатацию и вызов представителя для периодической проверки узлов учета без необходимости направления бумажного варианта, дополнительных визитов и звонков в отделение сбыта", - говорится в сообщении.

Направление документов через ЕЛК позволит ускорить получение и обработку заявки, а также сформировать электронный архив эксплуатационной документации по каждому узлу учета, позволяющий отследить историю взаимодействия по каждому объекту. В дальнейшем это даст возможность потребителю минимизировать перечень предоставляемых документов, а в случае утери - быстро восстановить их из архива.

На данный момент в ЕЛК зарегистрировано 38% пользователей из числа клиентов ПАО "МОЭК", порядка 25% активно используют данный сервис при взаимодействии с компанией.