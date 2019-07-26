Фанаты киберспорта соберутся на игровом фестивале "Киберион-2019" в Москве 27 июля

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Участников киберспортивного фестиваля "Киберион-2019", который пройдет 27 июля на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва", ждут состязания по шести дисциплинам. Запланировано почти 300 матчей, сообщается на сайте столичной мэрии.

"В течение всего дня будут идти открытые турниры по Counter-Strike, Hearthstone, Dota 2, Starcraft 2, Mortal Kombat и другим компьютерным играм. Желающие также смогут присоединиться к состязаниям по PUBG Mobile. Ожидается, что на "Киберионе" в режиме онлайн проведут почти 300 матчей", - говорится в сообщении.

Гости смогут попробовать свои силы на танцевальном симуляторе и в компьютерных гонках, а также протестировать шлем виртуальной реальности. На мероприятии представят популярные в советское время игровые автоматы "Удачный выстрел", "Городки" и "Морской бой", а также компьютерные приставки Sony и Dendy, которые появились в России в 1990-х годах.

Организаторы также подготовили для гостей косплей-дефиле: более 40 человек предстанут в образах известных персонажей компьютерных игр.

Вход на мероприятие бесплатный, для лиц старше 18 лет.