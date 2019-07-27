Копии фонтанов ВДНХ появятся на Тверской улице в День города

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Копии памятников, фонтанов и павильонов ВДНХ построят на Тверской и прилегающих к ней улицах 7 и 8 сентября в День города. Об этом сообщается в субботу на портале мэра и правительства Москвы.

"В этом году главной выставке страны исполняется 80 лет. В День города москвичи и гости столицы смогут поближе познакомиться с историей легендарного выставочного комплекса на тематических площадках. Их будет четыре: три - на Тверской улице и одна - между улицами Моховой и Охотным Рядом. Программа и оформление каждой из площадок будут посвящены одному из периодов в истории ВДНХ. Центральные улицы города украсят арт-объекты в виде легендарных памятников, фонтанов и павильонов выставки, которые стали ее символами", - говорится в сообщении.

Гостей будут ждать театральные и балетные постановки, уличные иммерсивные спектакли, концерты московских оркестров, а также музыкальных групп, играющих в жанрах джаз, рок, инди-рок. В рамках проекта "Золотая маска" в городе" на Тверской улице представят лучшие спектакли уличных российских и зарубежных театров.

Всех желающих пригласят принять участие в мастер-классах и спортивных тренировках. Все мероприятия бесплатны, будут работать уличные кафе.

"Площадка "Рождение легенды" расположится на участке Тверской улицы от Козицкого переулка до Вознесенского. Она будет посвящена первым годам из жизни ВДНХ. Посетители увидят копию арки Северного входа (раньше именно он был главным входом) и монумента "Рабочий и колхозница". Особое внимание на площадке "Программа возрождения" уделят историческому павильону "Механизация". Его построили к открытию выставки, а в конце 1960-х годов здесь появились экспозиции, посвященные достижениям СССР в космической отрасли", - уточняется в сообщении.