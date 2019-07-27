Фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького посетили 160 тыс. человек

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль "Бургерфест", который проходил в Парке Горького, посетили 160 тыс. человек. Концертная программа мероприятия началась в 12:00 мск и продлится до 18:00 по мск, сообщается в субботу на портале мэра и правительства Москвы.

"Сегодня Парк Горького уже посетили 160 тыс. человек. Здесь проходит гастрономический фестиваль "Бургерфест". В 12:00 мск началась концертная программа. Она продлится до 18:00 мск. На сцене перед посетителями выступят известные артисты: DJ Smash, Artik & Asti, Мот, Maruv и многие другие", - говорится в сообщении.

В 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках можно попробовать бутерброды на любой вкус: с креветками и мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, а также с экзотическими восточными начинками.

Фестиваль приурочен к Международному дню гамбургера. Считается, что самый первый бургер продал в Нью-Хейвене американец Луи Лессинг 27 июля 1900 года. Уже через четыре года идею предприимчивого американца оценили на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Ежегодно в мире теперь продаются десятки миллиардов бургеров.