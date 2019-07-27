Здание Московского международного торгового банка на Рождественке отреставрируют

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Здание бывшего Московского международного торгового банка на улице Рождественка будет отреставрировано, сообщается в субботу на сайте мэра и правительства Москвы. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

"Началась подготовка к реставрации здания бывшего Московского международного торгового банка, расположенного на улице Рождественке в центре столицы. Мосгорнаследие уже выдало задание на разработку проектно-сметной документации, для разработки проекта проведут библиографические и историко-архивные исследования. Специалисты также изучат инженерно-технические особенности здания, опишут будущие архитектурные и конструктивные решения", - говорится в публикации.

Отмечается, что реставрация начнется после согласования разработанного проекта в Мосгорнаследии.

Банк получил землю для строительства здания на углу Рождественки и Кузнецкого Моста в середине 1890-х годов, его владельцем был банкир, концессионер при строительстве железных дорог, тайный советник и дворянин Лазарь Поляков. Кирпичное здание построено по проекту Семена Эйбушица: фасады выполнены в классическом стиле с элементами барокко, а над главным входом расположен парапет с надписью: "Банкъ". Пространство операционного зала со стеклянной крышей создано инженером Владимиром Шуховым.