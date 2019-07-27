Более 90 тыс. москвичей приняли участие в Семейном фестивале на ВДНХ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Свыше 90 тыс. человек посетили в субботу Семейный фестиваль, который на проходит на ВДНХ в Москве. Программа праздника продолжится в воскресенье, сообщила пресс-служба выставочного центра.

"Накануне юбилея на главной выставке страны проходит двухдневный тематический праздник - Семейный фестиваль. Его гостями стали более 90 тыс. человек. Программа продолжится и в воскресенье, все мероприятия фестиваля бесплатные", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках мероприятия для участников проходят перформансы, танцевальный марафон сальсы, бачаты, румбы, самбы, ламбады, мастер-классы для детей и родителей, кинопоказы, спортивные игры и беспроигрышная лотерея. Фестиваль открылся в субботу проектом "Бегу за чудом", в ходе которого для участников прошла бесплатная тренировка, а также открытое занятие по баскетболу.

В воскресенье у "Дома ремесел" посетители смогут пройтись на ходулях, поиграть в шахматы, в 13:00 мск в Центре славянской письменности "Слово" состоится мастер-класс по каллиграфии, а с 15:00 мск - занятие по творческому письму. Кроме того, на Центральной аллее на площадке между фонтаном "Дружба народов" и цветочным партером состоится трехчасовой танцевальный марафон латиноамериканской программы.