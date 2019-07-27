Праздничный салют в честь 75-летия освобождения Бреста увидят москвичи 28 июля

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Праздничным салютом отметят в воскресенье в Москве 75-ю годовщину освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Военнослужащими отдельного гвардейского салютного дивизиона им. В. Михалкина Западного военного округа будет произведен праздничный артиллерийский салют", - говорится в сообщении. Там также отмечается, что салют пройдет в Парке Победы 28 июля.

"Ночное небо озарят 2,5 тыс. фейерверков различных видов. Кроме того, салют проведут с использованием орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны и салютных установок на базе автомобилей "КамАЗ", - добавили в пресс-службе округа.

Войска 1-го Белорусского фронта 28 июля 1944 года освободили Брест от длившейся более трех лет немецкой оккупации в результате Люблинско-Брестской операции (18 июля - 2 августа). В Москве в этот день был дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. 47 особо отличившихся частей и соединений получили почетные наименования Брестских.

Дата освобождения ежегодно отмечается в Бресте как День города.