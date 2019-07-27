Улицы в Москве перекроют 28 июля из-за Red Bull Flugtag и ГУМ-авторалли

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Несколько московских улиц перекроют в воскресенье в связи с проведением массовых общественных мероприятий. Об этом сообщается в субботу в Twitter Московского транспорта.

"28 июля столицу ждут ограничения движения: с 05:00 нельзя будет проехать по Ильинке и участку Университетской площади; с 07:00 полностью перекроют боковой проезд Крылатской улицы. А с 17:00 ограничения будут введены вблизи "ВЭБ Арены", - говорится в сообщении.

Как уточняется в инфографиках, прикрепленных к публикации, все три перекрытия будут полными. Также 28 июля в связи с проведением заезда "ГУМ-Авторалли" с 08:00 до 14:00 будет перекрыта одна крайняя правая полоса на Кремлевской набережной в районе Большого Москворецкого моста. Улица Ильинка будет перекрыта с 05:00 до 15:00, Университетская площадь будет перекрыта от Университетского проспекта до улицы Косыгина с 05:00 28 июля до 03:00 29 июля.

"Боковой проезд по Крылатской улице будет перекрыт от дома 2А до дома 5 с 07:00 до 20:00 в связи с проведением спортивно-массового мероприятия Red Bull Flugtag", - значится в инфографиках.

Также 28 июля с 17:00 до 22:00 будет перекрыт проезд Березовой рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и 3-я Песчаная улица от 2-й Песчаной улицы до дома 23, корпус 5 по Новопесчаной улицы.