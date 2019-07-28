Более 850 тыс. человек посетили культурные и спортивные мероприятия в Москве 27 июля

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Более 850 тыс. человек приняли участие в фестивалях и марафонах 27 июля на различных площадках в Москве. Об этом в воскресенье сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В спортивных и культурных мероприятиях, которые прошли в столице в субботу, приняли участие более 850 тыс. человек. Больше всего москвичей и гостей столицы - 570 тыс. человек - собрались в Парке Горького. Здесь состоялся первый тематический фестиваль "Бургерфест". В 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках каждый мог найти блюдо по вкусу", - говорится в сообщении.

На ВДНХ в субботу прошел семейный фестиваль, его посетили порядка 130 тыс. человек. В программе были открытые тренировки, экскурсии и мастер-классы, выступление оркестра Федора Ляшкевича "Столичный джаз". Также состоялся танцевальный марафон.

В "Лужниках" был праздник "Московский спорт", в нем поучаствовали 150 тыс. человек. Прошел турнир по мини-футболу, который заинтересовал около 6 тыс. человек. Там же состоялись соревнования по воркауту и экстремальному катанию на самокатах, лонгбордах и велосипедах.

В технополисе "Москва" прошел фестиваль "Киберион-2019", на него пришли 7,5 тыс. человек. В программе были турниры по компьютерным играм. Гости фестиваля смогли также посмотреть косплей-дефиле - костюмированную демонстрацию персонажей.