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На стройке на северо-западе Москвы обнаружили снаряд времен ВОВ

Источник в экстренных службах сообщил, что снаряд увезут в безопасное место для уничтожения

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Артиллерийский снаряд периода Великой Отечественной войны нашли в ходе строительных работ на проспекте Маршала Жукова в Москве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"Неразорвавшийся снаряд был найден по адресу проспект Маршала Жукова, дом 18 стр. 4 на территории стройки. Место обнаружения опасного предмета оцеплено полицией", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время снаряд будет увезен представителями военной комендатуры в безопасное место и подорван.

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