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Прохладная погода без осадков ожидается в Москве в понедельник

Днем в столице будет 14-16 градусов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Прохладная облачная погода без дождей ожидает москвичей в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 14-16 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 7 градусов. Синоптики не прогнозируют осадков в Московском регионе.

Ожидается северо-западный ветер скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах 12-17 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.

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