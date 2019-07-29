Летний амфитеатр появится на месте фонтана у библиотеки РАН

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Летний театр появится на месте бывшего фонтана у библиотеки Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, пострадавшей в 2015 году от пожара. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Новую площадку обустроят на месте бывшего фонтана. За 40 с лишним лет эксплуатации водная чаша полностью обветшала. Многоуровневый партер, который прежде был частью фонтана, превратят в летний амфитеатр с пятью рядами. Он сможет вместить более 500 человек. Вокруг амфитеатра установят новые фонари, чтобы там можно было проводить мероприятия в вечернее время", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что библиотека ИНИОН будет восстановлена в соответствии с проектом советского архитектора Якова Белопольского. По предварительной оценке, работы, в ходе которых планируется восстановление здания в прежних габаритах, а также сохранение его пропорций и внешнего облика, займут два-три года.

Здание ИНИОН было построено в 1964-1967 годах по проекту Якова Белопольского, Ефима Вулых и Льва Мисожникова. В январе 2015 года в здании ИНИОН случился пожар, в результате которого значительная часть постройки была утрачена, оставшаяся находится в непригодном для эксплуатации состоянии.