В историческом центре Москвы отремонтируют фасады более чем 20 домов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Фасады 22 зданий на улице Остоженка в центре Москвы и прилегающих к ней переулках Мансуровском, Сеченовском, Всеволожском и Лопухинском отремонтируют до наступления зимы. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства столицы.

"На улице Остоженке и в прилегающих к ней переулках начался ремонт фасадов зданий. В рамках программы комплексного благоустройства планируется привести в порядок фасады 22 домов. Сейчас работы ведутся по четырем адресам - это жилые дома в Кропоткинском и Еропкинском переулках, а также одно нежилое здание на Остоженке. Завершить ремонт планируется осенью", - говориться в сообщении.

В пресс-службе столичного Департамента капитального ремонта уточнили, что фасады этих домов обветшали, по ним пошли трещины, начали отслаиваться штукатурка и краска.

Для ремонта основной части зданий возведут строительные леса, на домах со сложной геометрией лесов не будет, там будут работать промышленные альпинисты.

Специалистам предстоит очистить стены и цоколи от грязи, пыли и старой краски. Затем нужно будет заделать трещины, заштукатурить и загрунтовать фасады, починить оконные откосы и заменить на новые водосточные трубы.

"Пять домов, фасады которых планируют отремонтировать, являются памятниками архитектуры. Это старинные особняки и городские усадьбы XVIII-XX веков. Четыре из них находятся на Остоженке, один - в Мансуровском переулке. Ремонтные работы будут проводить совместно со специалистами Департамента культурного наследия Москвы", - отмечается в сообщении.