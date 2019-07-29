Последние дни июля в Москве могут стать самыми холодными в этом месяце

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Вторник и среда будут на 6-7 градусов холоднее нормы и могут стать самыми холодными днями июля в Москве и Московской области. Об этом сообщила ТАСС в понедельник главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Отставание от нормы температуры - порядка 6-7 градусов <…> [30 и 31 июля] могут стать [самыми холодными днями месяца] <…> Ночи будут прохладными во вторник и среду: 7-9 градусов - Москва, 4-9 градусов - по области. Дневная температура во вторник: 13-15 градусов в Москве и в среду 12-14, по области - во вторник 10-15, в среду всего лишь 9-14, потом где-то по градусу будет повышаться температура", - сказала Макарова ТАСС.

По мнению главного специалиста Гидрометцентра, холодная погода вызвана влиянием циклонов. "Погода ветреная, местами будут порывы до сильного ветра, преобладающее направление - северо-западное, и пониженный фон атмосферного давления - это влияние циклонов, оно будет сохраняться. Будут идти дожди преимущественно небольшой интенсивности, в среду пройдет умеренный дождь", - добавила Макарова.