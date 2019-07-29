МЦК сократит интервалы движения поездов в связи с концертом группы Rammstein в "Лужниках"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Поезда "Ласточка" Московского центрального кольца (МЦК) в столице в ночь на 30 июля будут курсировать с пятиминутным интервалом в связи с концертом немецкой рок-группы Rammstein, который пройдет на стадионе "Лужники".

"Ласточки" МЦК сегодня вечером будут ходить с интервалом в 5 минут до 1:00", - говорится в Twitter московской подземки.

Посетителям концерта Rammstein в Москве также рекомендовали заранее приобретать билеты на метро. "Это поможет сэкономить время после концерта", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиры могут оплатить проезд банковской картой прямо на турникете, такие устройства с бесконтактной оплатой помечены специальным стикером.

Немецкая рок-группа Rammstein в рамках своего европейского тура в поддержку вышедшего в мае первого за 10 лет нового альбома, носящего название группы, в понедельник выступит на московском стадионе "Лужники". Тур в поддержку альбома стартовал 27 мая в немецком Гельзенкирхене и охватит более 15 европейских стран. 2 августа Rammstein даст концерт на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге.

Рок-группа Rammstein образована в 1994 году вокалистом Тиллем Линдеманном и причисляет себя к жанру индастриал-метала. За свою карьеру группа продала более 35 млн копий своих альбомов. Мировую известность коллективу принесли такие хиты, как Mutter, Ich Will, Du Hast, Feuer Frei и другие. Песня Deutschland с нового альбома 2019 года вышла в виде сингла, клип на нее был выложен в интернете и собрал миллионы просмотров.