Тематический поезд с тиграми снова вышел на линию в московском метро

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Обновленный тематический состав "Полосатый экспресс" с изображениями амурского тигра вышел на Серпуховско-Тимирязевскую линию московского метро в Международный день тигра 29 июля. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.

"Торжественный запуск состоялся в депо "Варшавское" в Международный день тигра. Ярко оформленный состав расскажет пассажирам метрополитена о проблеме исчезновения тигров и о том, что делают в России для сохранения этих редких хищников. Проект подготовлен совместно с центром "Амурский тигр", - говорится в сообщении.

Крупные изображения амурского тигра размещены на внешней стороне вагонов, голову состава также украсил огромный портрет тигра, глаза которого расположились над фарами поезда. Внутри вагонов размещена информация об охране природы, о научных исследованиях, посвященных амурскому тигру, экологических курсах, которые проводят в России, а также краткая справка о самом поезде "Полосатый экспресс" и центре "Амурский тигр". В пресс-службе добавили, что, по последним данным, в России обитают 580-600 амурских тигров, это 95% мировой популяции подвида.

Как отметил гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, слова которого приводятся в сообщении, внутри вагоны оформлены сдержанно и аккуратно, но с яркими акцентами. "Во всех своих проектах Центр "Амурский тигр" стремится как можно меньше вмешиваться в окружающую среду. Этого же принципа мы придерживались, когда создавали новый "Полосатый экспресс", исходя из того, что состав метро внутри - это тоже своего рода экосистема", - пояснил он.

Заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова уточнила, что за полгода ознакомиться с информацией о защите амурского тигра в России смогут более 3 млн пассажиров московского метро. "Полосатый экспресс" уже третий раз выходит на линии Московского метрополитена. Впервые тематический состав вышел на Люблинско-Дмитровскую линию в 2015 году.