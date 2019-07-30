График движения поездов Савеловского направления МЖД изменится в начале августа

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Расписание электричек Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) будет изменено с 1 по 7 августа из-за работ на перегоне Бескудниково-Савеловский вокзал. Об этом сообщается на сайте АО "Центральная ППК".

"С 1 на 2, со 2 на 3, с 5 на 6 и с 6 на 7 (с 22:40 до 06:40), а также с 3 на 4 августа (с 11:50 до 15:00) будут проводиться работы на перегоне Бескудниково-Савеловский вокзал. В связи с этим скорректированы графики движения электропоездов Савеловского и Белорусско-Савеловского направлений. Изменятся время отправления и прибытия некоторых рейсов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что несколько электричек проследуют Дегунино, Окружную, Тимирязевскую без остановки, ряд электропоездов будут курсировать по укороченному маршруту, еще несколько поездов выведут из расписания. При этом на время работ некоторые электрички, следующие из области, будут останавливаться у платформ "Из Москвы" на участке от остановки Бескудниково до Савеловского вокзала.