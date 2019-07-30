Сбой в движении поездов произошел на фиолетовой ветке метро Москвы

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Интервалы движения поездов Таганско-Краснопресненской линии Московского метро были временно увеличены утром во вторник из-за падения человека на пути. Сейчас поезда ходят в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

"На северном участке Таганско-Краснопресненской линии были кратковременно увеличены интервалы движения поездов из-за падения человека на путь. Движение поездов на участке линии было оперативно введено в график. Сейчас поезда Таганско-Краснопресненской линии курсируют в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Он призвал пассажиров соблюдать правила безопасности в метро.