Строительство трамплина для прыжков на лыжах началось на Воробьевых горах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Специалисты приступили к монтажу основания трамплина для прыжков на лыжах на Воробьевых горах в Москве. Новые трамплины планируют открыть в 2020 году, сообщила во вторник пресс-служба спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы".

"В 2020 году на Воробьевых горах откроют комплекс трамплинов для прыжков на лыжах. Строительство новых трамплинов входит в проект реконструкции спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы". В настоящий момент проведены работы по укреплению склона, проведена санация инженерных коммуникаций, которые были в заброшенном состоянии, создана прочная конструкция для строительства новых трамплинов. Сейчас уже начался монтаж основания <...> трамплина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объект будет возведен на месте большого трамплина, созданного в 1953 году. "В настоящее время Международная федерация лыжного спорта предъявляет высокие требования к геометрии лыжных трамплинов, и адаптировать под них старый объект практически невозможно. Именно поэтому в 2016 году было принято решение снести старый объект и построить на его месте комплекс новых трамплинов", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, планируется реконструировать два детских трамплина. В пресс-службе добавили, что на объекте планируют проводить всероссийские и международные соревнования и создать тренировочную базу для детей. Трамплин будет функционировать круглый год.

"Сейчас в Москве очень тяжело и сложно развивать наш вид спорта <...>, приходится практически на голом энтузиазме сохранять школу прыжков и лыжного двоеборья, поэтому очень ждем завершения строительства. Мы с самого начала принимали участие в согласовании проектирования объектов, чтобы они соответствовали всем международным стандартам. И вот - мы уже почти на финишной прямой, скоро Воробьевы горы вернут себе статус базы подготовки сборных команд России по прыжкам на лыжах и лыжному двоеборью", - цитирует пресс-служба президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрия Дубровского.