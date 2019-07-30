Рабочая группа рекомендовала Мосгоризбиркому удовлетворить жалобу Митрохина

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Рабочая группа по рассмотрению жалоб на решения окружных избирательных комиссий рекомендовала Мосгоризбиркому удовлетворить жалобу Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом на выборы депутатов Мосгордумы. Об этом сообщила на заседании во вторник руководитель рабочей группы и член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.

"Принято решение рекомендовать Мосгоризбиркому удовлетворить жалобу Сергея Митрохина на решение избирательной комиссии по 43-му избирательному округу", - сказала Кузнецова.

Она уточнила, что также рабочая группа предлагает Мосгоризбиркому обязать окружную избирательную комиссию провести повторную проверку подписных листов и документов кандидата Митрохина.

"С учетом рекомендаций Общественной палаты города Москвы были зачтены в пользу кандидата подписи с помарками, также в случаях ошибок при запросе в миграционную службу, случаях неоговоренных исправлений, а также в случаях, когда сборщик указал свой адрес не полностью <...> Окружная избирательная комиссия признала недействительными 618 подписей. В пользу кандидата предлагается засчитать 203 подписи. Тогда 415 у кандидата подписей недействительных, а достоверных - 4525 подписей, чего с небольшим запасом хватает для регистрации. По другим документам существенных замечаний нет", - сказал на заседании член рабочей группы и Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.