Почти 1,3 тыс. домов Москвы оборудуют умными счетчиками электроэнергии до конца 2019 года

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. АО "Мосэнергосбыт" планирует оборудовать интеллектуальными системами учета электроэнергии почти 1,3 тыс. многоквартирных домов Москвы до конца 2019 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба АО "Мосэнергосбыт".

"До конца 2019 года АО "Мосэнергосбыт" планирует оборудовать интеллектуальными системами учета электроэнергии почти 1,3 тыс. многоквартирных домов Москвы. Системы беспроводного сбора данных (СБСД) будут обслуживать как квартирные, так и общедомовые приборы учета. Система автоматически считывает показания, что освобождает жителей от необходимости ежемесячно передавать их в энергосбытовую компанию и исключает вероятность получения квитанций, сформированных на основании норматива или иной замещающей информации. Начисления производятся по фактическому потреблению, следить за этим собственники квартир могут через личный кабинет клиента", - говорится в сообщении.

Пилотный проект по оборудованию многоквартирных домов системами беспроводного сбора данных был запущен в 2018 году в рамках городского проекта смарт-квартал в Марьино. Сегодня там функционируют 2,1 тыс. поквартирных и общедомовых приборов учета электроэнергии, "обученных" передавать информацию дистанционно по беспроводным каналам связи. "Уникальность проекта заключается в том, что в большинстве случаев не нужно устанавливать новый электросчетчик, а достаточно установить специальный модем под клеммную крышку существующего многотарифного прибора учета. Это не только снижает затраты, но и позволяет повысить уровень вандалоустойчивости системы: находясь под опломбированной клеммной крышкой, модемы защищены от внешнего воздействия, а значит и риск вмешательства в работу СБСД минимален", - уточняется в сообщении.

Закон об умных счетчиках

В декабре прошлого года Госдума приняла закон, утверждающий правила установки умных счетчиков. Документ вводит единые требования к интеллектуальным приборам и системам учета электрической энергии и обязывает энергосбытовые компании взять на себя ответственность по установке, эксплуатации, поверке и замене приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах, за других категорий потребителей ответственным за умные счетчики назначены сетевые организации.

Начало работ по замене действующих счетчиков в России на интеллектуальные должен начаться 1 июля 2020 года и уже к середине 2025 года умные счетчики должны быть установлены в каждой квартире страны.