В парке "Зарядье" сообщили, что не планируют проведение World Art Roadshow 2019

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Информация о проведении в столичном парке "Зарядье" международной ярмарки современного искусства World Art Roadshow 2019 не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе парка.

"В сети Интернет появился сайт www.worldartroadshow.com, предлагающий приобрести билеты на Международную ярмарку современного искусства World Art Roadshow 2019, которая якобы пройдет 6-8 сентября в парке "Зарядье". Эта информация недостоверная: подобное мероприятие парком не запланировано", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что администрация парка "Зарядье" уже обратилась в полицию с соответствующим заявлением.

"Обращаемся ко всем посетителям парка с просьбой быть осторожными и покупать билеты только через официальный сайт парка "Зарядье" в разделе "Афиша", - заключил сотрудник пресс-службы.