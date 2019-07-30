Тушинский тоннель в Москве закроют в сторону области в ночь на 31 июля

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Движение в сторону области будет закрыто в Тушинском тоннеле в Москве в ночь на 31 июля в связи с проведением ремонтных работ, сообщается во вторник в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

"Сегодня ночью (с 01:30 до 04:00) из-за ремонтных работ будет закрыт Тушинский тоннель (в сторону области). Варианты объезда: основной ход Волоколамского шоссе - разворот в районе Волоколамского проезда - съезд на улицу Свободы. Походный проезд - Строительный проезд - улица Лодочная", - говорится в сообщении.