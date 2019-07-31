В Москве ожидается облачная погода с порывистым ветром

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Облачная погода с порывистым ветром ожидается в Москве и Подмосковье 31 июля, местами пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 12 до 14 градусов тепла, ночью похолодает до 8-10 градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 15 градусов, ночью температура опустится до 5-10 градусов тепла. Порывы северо-западного ветра в Московском регионе могут достигать 17 м/ с. Вероятность осадков в ночные часы сохранится.

По данным Гидрометцентра, в столице с 12:00 мск будет действовать желтый уровень опасности из-за ветра, и до 9:00 мск - из-за дождя. В Московской области желтый уровень объявлен из-за дождя до 21:00 мск, из-за ветра - с 12:00 до следующего дня.

Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.