Отборочные туры первой спартакиады "Моспром" завершились в Москве

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Отборочные туры первой спартакиады "Моспром" среди промышленных предприятий и профильных вузов завершились в Москве. В финал, который пройдет в сентябре, вышли 16 команд, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В отборочных соревнованиях Спартакиады приняли участие более 100 предприятий и учебных заведений столицы. 21 сентября в финале, который состоится в "Лужниках", определится победитель Спартакиады "Моспром", а также будет назван самый спортивный московский вуз", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Отборочные состязания среди представителей московской промышленности проходили с 1 июня по 27 июля по шести видам спорта: легкая атлетика, мини-футбол, стритбол, волейбол, шахматы и настольный теннис.