Московская ТПП заявила об убытках бизнеса Москвы из-за несанкционированной акции 27 июля

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Столичные предприниматели понесли значительные убытки из-за несакционированных акций в период подготовки к выборам в Мосгордуму, говорится в заявлении правления Московской торгово-промышленной палаты (МТПП), опубликованном в среду на ее сайте.

"Несмотря на усилия городских властей по созданию максимально благоприятных условий для реализации гражданами своего права на свободу слова и собраний, некоторые акции носили явно противозаконный характер и приобрели характер массовых беспорядков. Пострадали либо претерпели неудобства жители города, случайно оказавшиеся в эпицентре событий, сотрудники правоохранительных органов, значительные убытки понесли предприниматели, ведущие бизнес в центре столицы, - сказано в тексте.

В МТТП подчеркнули, что "выборы в Московскую городскую думу являются важнейшим событием в жизни Москвы, определяющим путь ее развития на годы вперед", и призвали бизнес-сообщество принять активное участие в выборах и при этом не участвовать "в несанкционируемых массовых акциях, нарушающих нормальное течение городской жизни, а подчас несущих прямую угрозу москвичам и гостям столицы". В палате считают "нормальным участие в массовых акциях, порядок и место проведения которых согласованы городскими властями", поскольку "это дает гарантии безопасности жителям города".

"Мы призываем предпринимателей Москвы, сотрудников предприятий и организаций, всех неравнодушных горожан не принимать участие в несанкционируемых массовых акциях, нарушающих нормальное течение городской жизни, а подчас несущих прямую угрозу москвичам и гостям столицы", - говорится в тексте заявления.

В центре Москвы 27 июля прошла несанкционированная акция в поддержку так называемых независимых кандидатов, которые не были зарегистрированы на выборы в Мосгордуму. По данным полиции, в акции участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны. Власти предупреждали участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона.

Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами несанкционированных акций 14 и 27 июля. Первое предупреждение прокуратуры они игнорировали.