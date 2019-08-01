Власти Москвы ввели в эксплуатацию четвертый путь между Москвой и Одинцово для МЦД-1

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Столичные власти ввели в эксплуатацию четвертый путь на участке Москва - Одинцово Белорусского направления. Он станет частью Московского центрального диаметра (МЦД-1) Одинцово - Лобня, сообщила в четверг пресс-служба Московской железной дороги.

"Сегодня на участке Москва - Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги в эксплуатацию ввели четвертый главный путь. Количество экспрессов между Белорусским вокзалом и подмосковным городом Одинцово по рабочим дням увеличится в день до 54, а число электропоездов между столицей и Усово ежедневно вырастет до 38. За счет развития инфраструктуры значительно увеличилась пропускная способность участка - ежедневно его могут проходить более 300 пригородных поездов. Новая инфраструктура станет частью МЦД-1 Одинцово - Лобня", - говорится в сообщении.

На участке Москва - Одинцово построены третий и четвертый главные и станционные пути общей протяженностью более 80 км. Также - пять пешеходных тоннелей и пять двухпутных. Кроме того, была модернизирована инфраструктура нескольких железнодорожных станций.