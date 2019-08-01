Китайский деловой центр планируют открыть в Москве до конца года

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Деловой центр "Парк Хуамин", фасады которого украсят изображения из традиционных китайских гравюр, планируется ввести в эксплуатацию рядом со станцией московского метро "Ботанический сад" до конца текущего года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Москомархитектуры.

"Одной из главных особенностей делового центра станут светодиодные ламели, с помощью которых на фасадах будут воспроизводить традиционные сюжеты мастеров китайского искусства, например дерево бонсай или арки пайфан с орнаментом. Отдельные элементы будут подсвечиваться, а другие создавать на их фоне темные силуэты. Комплекс планируют сдать в эксплуатацию до конца этого года. Ранее проект утвердила Москомархитектура", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Общая площадь центра составит около 100 тыс. кв. м, он будет состоять из трех корпусов. В 21-этажной части разместятся офисы и кафе для сотрудников, в смежных зданиях будут пятизвездочная гостиница и апарт-отель. Проект разработало архитектурное бюро ТПО "Резерв".