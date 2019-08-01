Строительство первых двух учебных зданий-трансформеров завершится в 2019 году в Москве

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Строительство первых двух комбинированных блоков начальных классов (БНК) с возможностью трансформации в детские сады завершится в 2019 году в Москве. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента строительства.

В пресс-службе ведомства уточнили, что такой формат впервые внедряется в Москве.

"Строительство двух комбинированных блоков начальных классов (БНК) с возможностью трансформации в дошкольные отделения завершится в этом году. Комбинированные БНК представляют собой универсальное решение проблемы плотной застройки - так на небольшом участке земли может появиться и детский садик, и начальная школа. Одним из преимуществ строительства таких БНК является простота переформирования начальной школы в дошкольное заведение в зависимости от демографических потребностей: перестройка проводится путем внутреннего переустройства и переоборудования помещений. Всю процедуру можно провести за летние каникулы без прохождения дополнительных экспертиз", - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, БНК возведут при гимназии № 1786 в районе Южное Бутово и у школы № 1985 в районе Куркино. На данный момент завершаются фасадные работы, идет отделка помещений и благоустройство прилегающей территории.

Всего в День знаний в Москве откроется 12 новых школ и детских садов.