Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном открылся на востоке Москвы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Косино-Ухтомском районе столицы. ФОК стал частью спортивной школы "Косино".

"Сегодня мы открываем еще один бассейн, который предназначен как для профессиональных занятий плаванием, так и для отдыха и оздоровления жителей Косино-Ухтомского и Новокосино - двух больших районов за МКАД", - сказал Собянин.

Размеры бассейна составляют 50 на 25 м, насчитывается 10 дорожек. В пресс-службе мэрии сообщили, что в бассейне предусмотрены занятия плаванием для маломобильных граждан.

По данным мэрии, благодаря открытию бассейна число занимающихся в секциях спортивной школы "Косино" вырастет более чем в 1,5 раза.