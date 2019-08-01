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Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном открылся на востоке Москвы

Он стал частью спортивной школы "Косино"
Мэр Москвы Сергей Собянин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Косино-Ухтомском районе столицы. ФОК стал частью спортивной школы "Косино".

"Сегодня мы открываем еще один бассейн, который предназначен как для профессиональных занятий плаванием, так и для отдыха и оздоровления жителей Косино-Ухтомского и Новокосино - двух больших районов за МКАД", - сказал Собянин.

Размеры бассейна составляют 50 на 25 м, насчитывается 10 дорожек. В пресс-службе мэрии сообщили, что в бассейне предусмотрены занятия плаванием для маломобильных граждан.

По данным мэрии, благодаря открытию бассейна число занимающихся в секциях спортивной школы "Косино" вырастет более чем в 1,5 раза.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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