Более 30 км выделенных полос обустроят на дорогах Москвы до конца 2019 года

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Более 30 км новых выделенных полос на 15 участках дорог появятся в Москве до конца года. Об этом сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.

"В столице до конца года появятся выделенные полосы на 15 участках дорог. Всего до конца года в Москве появятся 34 км новых полос. С их открытием в Москве будут действовать 369 км выделенок", - сообщается на сайте.

По участкам сможет следовать транспорт, который курсирует по 147 городским и пригородным маршрутам. Ежедневно этими направлениями пользуются около 300 тыс. пассажиров. "Такие полосы позволяют ускорить движение автобусов, троллейбусов и электробусов. А пассажиры городского транспорта могут точнее планировать свои поездки и меньше времени тратить на дорогу", - приводят на портале слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

По его словам, 11 участков, где организуют выделенные полосы, короткие. Длина каждого из них не превысит одного километра. На Волгоградском проспекте выделенная полоса появится на участке от МКАД до съезда на Волжский бульвар (по направлению в центр) и от площади Крестьянская Застава до Третьего транспортного кольца (по направлению в область). Общая длина выделенок на Волгоградском проспекте составит почти 8 км.

В Проектируемом проезде №5108 обустроят полосу для общественного транспорта длиной 2 км. Этот проезд связывает район Восточное Бирюлево со станцией метро "Пражская". Сделают выделенные полосы и в ТиНАО - на улице Александры Монаховой (около 2 км) и Калужском шоссе (18 км).