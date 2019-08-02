Около 200 тренировок и мастер-классов проведут в честь Дня города в Москве

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Около 200 открытых тренировок и спортивных мастер-классов пройдут в столице в честь Дня города 7 и 8 сентября. Об этом в пятницу сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Одним из центров торжеств станет Тверская улица. Жителей и гостей столицы ждут концерты, спектакли, мастер-классы, интеллектуальные игры. Гости праздника также смогут поучаствовать в 200 открытых тренировках и спортивных мастер-классах. Их проведут более сотни профессиональных спортсменов. Планируется, что занятия посетят более 25 тыс. человек", - говорится в сообщении.

На Тверской и соседних улицах будут установлены восемь спортивных объектов, среди которых 35-метровый бассейн для сапсерфинга, площадка для паркура, скейт-парк, зона для выступлений на BMX и самокатах, зиплайн- и хайлайн-трассы, а также роллердром для фристайл-слалома - фигурного катания на роликовых коньках.

День города в Москве пройдет 7 и 8 сентября. В этом году жители и гости столицы отметят 872-летие Москвы.