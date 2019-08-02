Несколько улиц перекроют в центре Москвы в августе из-за ремонта

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Движение автомобилей будет перекрыто в августе из-за ремонтных работ в центре Москвы на некоторых улицах, среди которых Озерковская и Овчинниковская набережные, Большой Москворецкий мост. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

С 22:00 2 августа до 08:00 6 августа, а также с 22:00 23 августа до 08:00 26 августа будет перекрыта Озерковская набережная на участке от пересечения с Садовническим проездом до пересечения с Зацепским Валом. На этот же период движение по Руновскому и Озерковскому переулкам сделают двусторонним. Кроме того, с 22:00 3 августа до 08:00 4 августа и с 20:00 4 августа до 08:00 5 августа для движения машин будет закрыт Большой Москворецкий мост от Болотной улицы до улицы Варварки. При этом отмечается, что возможны дополнительные перекрытия прилегающих улиц.

С 23:00 8 августа до 23:00 11 августа нельзя будет проехать по аллее Архитектора Шехтеля от Ермолаевского переулка до Большой Садовой улицы. А с 23:00 11 августа до 23:00 15 августа перекроют участок Малого Козихинского переулка от Малой Бронной улицы до Большого Козихинского переулка. А с 23:00 15 августа до 23:00 19 августа для автомобилистов будет недоступен участок Малого Козихинского переулка от Большого Козихинского переулка до Трехпрудного переулка. Также с 22:00 16 августа до 8:00 19 августа будет перекрыта Овчинниковская набережная на участке от пересечения с Пятницкой улицей до пересечения с Садовническим проездом.