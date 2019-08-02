Полиция Москвы за полгода выписала штрафы на 170 млн рублей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции Москвы за полгода выписали штрафов на общую сумму более 170 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В рамках взаимодействия МВД РФ и территориальных органов Федеральной службы судебных приставов (ФССП России) проведен ряд оперативно-профилактических мероприятий, направленных на взыскание административных штрафов. За шесть месяцев 2019 года в отношении правонарушителей органами внутренних дел наложено административных штрафов на общую сумму 170 млн 223 тыс. рублей, взыскано 126 млн 107 тыс. рублей, или 74,1%", - сказали в полиции.

За отчетный период проведено 562 совместных мероприятия, отработано более 3,4 тыс. адресов, составлено 130 актов совершения исполнительных действий в отношении должников. Наказанию в виде административного ареста подвергнуты 138 лиц, 69 правонарушителей привлечены к выполнению обязательных работ.