Основные объекты горнолыжного кластера Москвы введут в эксплуатацию в 2020-2021 году

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу ознакомился с ходом работ по созданию спортивного горнолыжного кластера на Воробьевых горах. Он отметил, что открытой в конце прошлого года канатной дорогой, связывающей Воробьевы горы и олимпийский комплекс "Лужники", уже воспользовались более 800 тыс. человек.

"Здесь развернута огромная стройка. Старые горнолыжные трамплины снесены и сейчас ведется строительство новых двух горнолыжных трамплинов, которые будут соответствовать международным требованиям", - сообщил Собянин. Кроме того, по его словам, на Воробьевых горах будет построено три горнолыжных склона, спортивная школа и ряд других объектов.

"Принято решение - начато проектирование эскалатора от южного входа в метро "Воробьевы горы" наверх. Это уникальный объект, который уже стоит более двух десятков лет, тоже будет восстановлен и улучшит транспортную инфраструктуру этого замечательного места. Надеюсь, что в 2020-2021 году по срокам, этапам ввода эти объекты будут введены. И это будет уникальный горнолыжный кластер Москвы", - отметил мэр Москвы.

Эскалаторная галерея длиной 90 м, не используемая с середины 1980-х годов, позволит выйти с набережной и от метро на улицу Косыгина и к Дворцу пионеров. После реконструкции там также появятся зона отдыха и смотровые площадки.

Горнолыжный кластер

В 2020 году инвестор ООО "Московские спортивные технологии" планирует завершить восстановление исторического горнолыжного трамплина К-72 и строительство горнолыжной спортивной школы. Кроме того, в ближайшие годы за счет городского бюджета и инвесторов запланировано устройство трех горнолыжных трасс длиной 130, 150 и 170 м, лыжного трамплина К-40, трамплина для сноуборда Big Air, школы лыжных видов спорта; экстрим-парка, лыжной трассы с лыжной базой, систем искусственного снегообразования и освещения трасс, двухуровневого судейского домика, роллердрома (катка), веревочного парка, сервисного центра уличных видов спорта, санной трассы, бугельной канатной дороги, здания спортивной школы с пунктом общественного питания, а также зиплайна (экстремального аттракциона - скоростного спуска по стальному тросу).

Горнолыжные трамплины Воробьевых гор будут соответствовать стандартам Международной федерации лыжного спорта FIS, что позволит проводить на них международные соревнования. Тренировки на Воробьевых горах смогут проводить спортсмены-горнолыжники, сноубордисты, прыгуны с трамплина и двоеборцы.

В свободное от тренировок время спуски будут доступны всем желающим. Исключение составят лишь прыжковые трамплины - они предназначены только для профессиональных спортсменов.