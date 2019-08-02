МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Интерактивный маршрут-квест "80 лет ВДНХ за 80 минут" появился на портале "Узнай Москву". Пользователи электронного ресурса смогут посетить виртуальную экскурсию, а также ответить на вопросы об истории ВДНХ, сообщается в пятницу на портале мэра и правительства Москвы.

"На портале "Узнай Москву" появился новый маршрут-квест - "80 лет ВДНХ за 80 минут". Пользователи могут проверить свои знания, ответив на 11 вопросов об истории ВДНХ, а также поучаствовать в фотоконкурсе", - говорится в сообщении.

Также на портале отмечается, что маршрут составит 1,5 км. Путешествие начинается у арки главного входа выставки, на вершине которой расположена скульптура "Тракторист и колхозница". Далее предлагается пройти по Центральной аллее к фонтану "Дружба народов" и, затем, гостей пригласят к другому знаменитому фонтану "Каменному цветку".

Кроме того, посетители виртуальной выставки увидят макет ракеты-носителя "Восток -1", символа советского ракетостроения, на котором Юрий Гагарин совершил свой первый полет в космос. Завершится познавательная экскурсия прогулкой по павильону "Умный город", где можно познакомится с передовыми технологиями столицы в различных областях науки и техники, сообщается на портале "Узнай Москву".

"ВДНХ - крупнейший культурно-исторический комплекс и одно из самых популярных общественных пространств Москвы. История здесь на каждом шагу. Не пропустить ничего важного гостям поможет новый интерактивный гид. На такую экскурсию не нужно записываться и приезжать к определенному времени. Отправляйтесь на прогулку, когда удобно. Маршрут рассчитан на 80 минут", - приводятся в сообщении слова руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной.

Портал "Узнай Москву" - совместный проект департаментов образования и науки, культурного наследия, культуры и информационных технологий города. Интерактивные гиды содержат описания более 1,8 тыс. зданий и сооружений, 616 памятников, 308 музеев, 171 территории, сведения о 207 исторических личностях и 87 тематических прогулочных маршрутах.

В 2019 году ВДНХ исполняется 80 лет. На территории выставки в честь юбилея с 1 по 4 августа пройдет более 100 праздничных мероприятий.