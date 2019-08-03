Тринадцать концертов пройдут на московском ВДНХ в честь юбилея выставки

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Концерты с участием духовых и симфонических оркестров, а также популярных исполнителей пройдут у фонтана "Дружба народов" и в Зеленом театре на ВДНХ 3-4 августа в честь юбилея выставки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета праздника.

"Тринадцать ярких концертов сыграют для меломанов, решивших поздравить ВДНХ с 80-летним юбилеем. Третьего августа на главной сцене у фонтана "Дружбы народов" выступят потрясающие оркестры: в 15:00 - симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", в 20:30 - духовой оркестр "Мосбрас", а в 21:30 эстафету у них перехватит культовая группа Uma2rman", - сказал собеседник агентства.

4 августа на этой же площадке с 15:00 будет играть оркестр Ska-Jazz, а в 19:30 выступит группа Iowa.

В Зеленом театре 3 августа будет играть электронная музыка: On-the-go, Guru Groove Foundation, Isaac Nightingale и Manizha. 4 августа на этой площадке выступят певица Муся Тотибадзе, музыканты Кравц и Alekseev.

В 2019 году ВДНХ исполняется 80 лет. На территории выставки в честь юбилея с 1 по 4 августа пройдет более 100 праздничных мероприятий.