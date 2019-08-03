Шоу дронов в честь 80-летия ВДНХ пройдет 3 августа в Москве

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Шоу квадракоптеров в честь 80-летия выставки стартует 3 августа в 21:30 на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба АО "ВДНХ".

"Третьего августа 2019 года, на третий день празднования дня рождения ВДНХ, москвичи и гости столицы увидят шоу квадрокоптеров, специально созданное к юбилею главной выставки страны. В 21:30 в небо будет запущено 500 дронов со светодиодами, которые образуют различные фигуры, символы и надписи на высоте до 300 м", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что беспилотники "нарисуют" на вечернем небе шесть изображений из разноцветных огней. Зрители увидят арку главного входа с тремя лучами от маяка, фонтан "Золотой колос", всплывающую надпись "ВДНХ", а также юбилейную цифру 80. Кроме этого, пилотная программа представит развивающейся трехцветный флаг России и праздничную хлопушку с конфетти. К синхронным пируэтам квадроптеров будет добавлено музыкальное сопровождение, которое поможет превратить представление в незабываемое светомузыкальное шоу.

"Светящиеся беспилотники разработаны отечественными производителями. Длина создаваемых световых композиций достигнет 150 м. Лучше всего яркие "рисунки" можно будет рассмотреть с центральной аллеи ВДНХ. Рекомендуемое место просмотра шоу - территория между павильоном №1 "Центральный" и фонтаном "Каменный цветок", - пояснили в сообщении.